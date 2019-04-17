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Эксперт прогнозирует рост коррупции между президентскими и парламентскими выборами

среда, 17 апреля 2019, 14:58
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С конца весны до начала осени, между президентскими и парламентскими выборами со стороны парламента и правительства ожидается ряд громких лоббистских проектов в пользу крупных предприятий и олигархов – их собственников.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, передает gazeta.ua.

"В период между президентскими и парламентскими выборами значительно возрастут коррупционные риски в высших эшелонах власти. По старой традиции, перед отставкой министра могут прибегать к сомнительным решениям. И первые проявления уже можно наблюдать", - сказал он.

В качестве примера он привел уже подготовленный в правительстве проект, приравнивающий лом, используемый в качестве сырья в металлургии, к отходам. Реализация проекта, по мнению Фесенко, приведет к тому, что крупные промышленные предприятия смогут избегать налогообложения в отдельных вопросах.

"Чиновники Минприроды презентовали законопроект "Об отходах", которым осуществляется попытка перераспределить контроль над финансовыми потоками одного из самых теневых рынков страны - сбора металлолома. Учитывая стратегическое значение этого сырья для украинской металлургии, в парламенте уже разработан законопроект по легализации рынка, и он ждет рассмотрения. Но Минприроды считает лом не сырьем, а отходами. Почему? Ведь тогда можно восстановить коррупционное лицензирование сбора металлолома. А еще выдавать разрешения на перевозку каждой, даже небольшой партии лома - золотая жила для коррупции. Очевидно, общий тренд по сомнительным решениям различных министерств будет продолжаться. Такова традиция последних месяцев перед отставкой правительства. Как и традиция громких скандалов вокруг таких решений", - считает эксперт.

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