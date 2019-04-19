Нужен лишь час: озвучен опасный прогноз по нападению России на Украину

Российская Федерация способна всего за час перейти в полномасштабное наступление против Украины.

Такой прогноз озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, пишут "Факты".

"Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций", - отметил Муженко.

Он пояснил, что по оценке Украины и НАТО, российская армия уже на 70% готова к началу активных боевых действий против Украины.

Муженко заявил, что на данный момент Россию сдерживает фактор готовности Украины отразить атаку. Однако Москва может воспользоваться любым моментом слабости для наступления.

"Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", — заявил начальник Генштаба.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео, которое свидетельствует о том, что Россия готовится к войне в Крыму.