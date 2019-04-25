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Команда Зеленского хочет уволить 5 министров: источник назвал фамилии

четверг, 25 апреля 2019, 18:28
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят переформатирования правительства.

Об этом рассказал источник в Верховной Раде.

По его словам, в команде Зеленского также хотят замены пятерых министров, в том числе и по президентской квоте.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Носалик)", - рассказал один из народных депутатов не под запись.

Как сообщал "Апостроф", советник по вопросам обороны и национальной безопасности в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что ему не предлагали занять должность министра обороны в новом составе правительства после выборов в Верховную Раду осенью.

Напомним, 18 апреля Зеленский в прямом эфире представил свою команду.

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