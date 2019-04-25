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Яценюк пояснил важность принятия языкового закона

четверг, 25 апреля 2019, 11:57
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Принятый в четверг, 25 апреля в парламенте закон об украинском языке - это еще один важный документ, который формирует основу государственности.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, 25 апреля после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает пресс-служба политсилы.

Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".

"Украинский язык - это душа Украины и каждого украинца. Язык - это столб нации", - написал он.

Защита украинского языка - это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта":

"Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык - это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".

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