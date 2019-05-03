"Нацкорпус" продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях власти - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий уведомил, что его политическая сила в будущем будет продолжать борьбу с коррупцией на всех уровнях государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

Лидер политсилы прокомментировал итоги президентских выборов, победу на которых одержал Владимир Зеленский. По его словам, избрание нового главы государства — "это всего лишь первая ступенька в перезагрузке действующей политической системы, поэтому впереди украинцев ждет еще много вызовов".

Андрей Билецкий подчеркнул, что он и его сторонники планируют активно участвовать в обновлении политических элит и очищении государственной власти от коррупционных элементов.

Политическая партия "Национальный Корпус", лидером которой является народный депутат и бывший командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий, была создана в 2016 году. Тогда был создан ряд партийных ячеек в разных регионах Украины, а также основана общественная организация "Национальные Дружины", целью деятельности которой является поддержание правопорядка на улицах украинских городов.

В период президентской кампании 2019 года активисты "Национальных Дружин" и представители "Национального Корпуса" стали движущей силой протестного движения "Свинарчуков Порошенко – за решетку", участники которого требовали арестовать чиновников из близкого окружения президента Петра Порошенко (в частности, первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского), причастных к расхищению средств "Укроборонпрома".

Организованные "Национальным Корпусом" протесты часто заканчивались силовым разгоном и избиением активистов. В политической силе считают, что именно такие действия могли крайне негативно повлиять на предвыборные рейтинги Петра Порошенко, что, в числе прочего, и стало одной из основных причин его поражения на президентских выборах.