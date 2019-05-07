У Зеленского сделали неожиданное заявление про украинскую армию на Азовском море

На сегодняшний день украинская армия не способна противостоять агрессии России в Азовском море.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советник президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Он заявил, что в связи с неспособностью Украины противостоять РФ на Азовском море, не хотел бы, чтобы украинские эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы.

Также Апаршин отметил и бесполезные действия на Азове со стороны Украины.

"Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет", - заявил советник Владимира Зеленского.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент".



