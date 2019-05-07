RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 мая

09:59
Винница на полметра ушла под воду: опубликованы фото и видео мощного потопа
09:50
Трамп завоевал титул чемпиона мира
09:44
У Зеленского сделали неожиданное заявление про украинскую армию на Азовском море
09:32
Эми Шумер родила первенца: трогательное фото
09:31
Людей негусто: появилось видео начала курортного сезона в Крыму
09:24
​Гривна слабеет: официальный курс валют от НБУ
09:15
В киевском парке поймали цветочную воровку: опубликованы фото
09:11
Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:10
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Барселона: расписание трансляций
09:00
Met Gala 2019: лучшие образы звезд с красной дорожки
08:57
В сети раскрыли фейк про мощный обстрел Донбасса украинскими "Градами": видео
08:31
В катастрофе в "Шереметьево" погиб матрос, предавший Украину при захвате Крыма: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского сделали неожиданное заявление про украинскую армию на Азовском море

вторник, 07 мая 2019, 09:44
переглянути новину українською

На сегодняшний день украинская армия не способна противостоять агрессии России в Азовском море.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советник президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Он заявил, что в связи с неспособностью Украины противостоять РФ на Азовском море, не хотел бы, чтобы украинские эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы.

Также Апаршин отметил и бесполезные действия на Азове со стороны Украины.

"Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет", - заявил советник Владимира Зеленского.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент".


Новости

7 мая

09:59
Винница на полметра ушла под воду: опубликованы фото и видео мощного потопа
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: