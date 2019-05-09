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Порошенко угодил в скандал из-за повышения для одиозного военного

четверг, 09 мая 2019, 18:27
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В сети рассказали про скандал с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который повысил в должности военного Николая Шевцова.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Николай Шевцов по указу Порошенко стал начальником Вооружения ВСУ.

"Звезды генерал-лейтенанта для Шевцова - это самый большой скандал и полный абсурд. Дело в том, что именно Шевцов отвечает за безопасность арсеналов и складов боеприпасов в ВСУ, это высшее должностное лицо, которое подчиняется непосредственно начальнику Генштаба. И это за время его руководства Вооружением были взорваны три крупнейших склада боеприпасов стратегического значения - Балаклея, Ичня и Калиновка, это Шевцов фигурировал в отчетах всех комиссий по проверке безопасности арсеналов, как срывающий планы, не выполняющий распоряжения", - написал журналист.

Также Бутусов подчеркнул, что Шевцов лоялен начальнику Генштаба Муженко, и ему прощают все.

"Назначались непричастные к взрывам "стрелочники", замначальника Генштаба Хижого и еще группу офицеров сняли якобы за взрыв склада сектора в Сватово, хотя он за это не отвечал, отвечал Шевцов. Все взрывы складов, за которые судили начальников - это на самом деле ответственность Шевцова. Значит, все в порядке на складах, все правильно делал Шевцов, показывает Петр Алексеевич своим указом", - отметил журналист.

Также Бутусов раскритиковал Порошенко за повышения в званиях военных, так как он присвоил всего 24 генеральских звания в ВСУ, ГПСУ и СБУ.

"Я не против генералов, генералы нужны, но структура управления не должна разбухать. Ряду генералов Петр Алексеевич дал для поощрения и содействия карьере, ряд генералов получили звание накануне вероятных кадровых замен, как благодарность. Количество назначений связано с желанием оставить о себе добрую память и политическое влияние. Но далеко не для всех генералов такое внимание будет ростом - для кое-кого это вызовет вопросы", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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