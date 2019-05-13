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Тимошенко сделала предложение Зеленскому по вопросу борьбы с коррупцией: детали

понедельник, 13 мая 2019, 13:00
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Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому создать Национальную комиссию по расследованию уголовных преступлений старой власти.

Об этом она заявила на согласительном совете руководителей парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба политсилы.

"Люди ждут как и изменений в стране, так и ответственности Порошенко и его окружения и всех, кто страну разрушал все 5 лет. Я советую новоизбранному президенту создать Национальную комиссию по расследованию уголовных преступлений старой власти и сделать ее "надгосударственным" органом", - сказала она.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что команда "Батькивщины" готова к конструктивному сотрудничеству в рамках создания такой комиссии.

Также лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что действующая власть даже в последние дни своей работы продолжает свою преступную политику и массово раздает "дорогим друзьям" награды, должности, привилегии, деньги, и старается как можно дольше удержаться на своих должностях.

"Генеральный прокурор заявил, что он готов сотрудничать с новой властью. Нынешний и старый премьер-министры завили, что они готовы сотрудничать с новой властью. Такое впечатление, что скоро и Порошенко скажет, что готов сотрудничать, только еще немного надо ему поработать на этой должности", - отметила политик.

В то же время глава партии возмутилась, что повестка дня парламента на эту неделю не содержит важных для страны законопроектов:

"Опять вся повестка дня начинена лоббистскими законами, которые пытаются протащить в последние недели перед сменой власти. Это недопустимо!", - подчеркнула Тимошенко.

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