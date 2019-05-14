Ляшко призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины: видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призывает Верховную Раду и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины и потери Томоса, по его мнению, именно это - главная задача нынешнего поколения украинцев.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает "Информатор".

Олег Ляшко подчеркнул, что создание канонической Украинской церкви является восстановлением исторической справедливости, однако внутренние распри могут привести к потере Церкви.

"Боль и тревога разрывают сердце, когда читаешь новости ... Амбиции, интриги, недоразумения, внутренние распри порождают угрозы раскола, потери Томоса и международной дискредитации многолетней мечты украинцев о своей Церкви. Один из главных борцов за эту мечту нашего народа, митрополит Киевский Святой Петр Могила писал: "Без согласия и общей любви рождается в доме постоянный пожар грусти и печали, а радость не приносится". А враг, который ведет против нас войну, в это время злорадствует и откупоривает шампанское", - отметил политик.

Глава Радикальной партии призвал всех верующих поддержать митрополита Епифания и оказывать всяческую помощь поместной украинской церкви.

"Сохранение, утверждения и мировое признание нашей Церкви - важная задача для нас. И если мы выполним его достойно - нам скажут "спасибо" дети, внуки и грядущие поколения украинцев. Мы живем в уникальное время - когда появилась впервые в нашей истории каноническая Украинская Церковь. Но достойно мы воспользуемся историческими обстоятельствами в пользу своего народа - зависит от милости Божьей. И от каждого из нас", - подчеркнул лидер РПЛ.