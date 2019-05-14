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Разведчик назвал два метода Путина надавить на Зеленского

вторник, 14 мая 2019, 15:52
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Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет два плана, как надавить на нового главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал генерал Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он заявил, что первый метод Кремля для сигнала Зеленскому - это активизация действий боевиков на Донбассе.

"Боевики активизируют свои действия для того, чтобы подавать особый сигнал для нового президента Украины. Потому что с одной стороны руководители Российской Федерации отрабатывают модель договоренностей с Зеленским, какой она может быть, а с другой стороны, они показывают, что эти договоренности могут в любой момент выйти из-под контроля - а это обстрелы, провокации, жертвы. Поэтому эти обстрелы являются стимулированием новой команды к переговорному процессу", - отметил Маломуж.

Но, по его словам, Россия ставит свои условия, которые она выражает прямо и через Медведчука (Виктор Медведчук - украинский политик и кум Путина - ред.). Поэтому в данной ситуации активизация боевых действий связана с нашим политическим процессом и соблюдением приоритетов России. И в этих условиях Кремль пытается диктовать другие вопросы - об обмене всех на всех или прекращении огня. Экс-глава СБУ подчеркнул, что наша задача в этой ситуации - никоим образом не сдавать интересы Украины.

Также он рассказал и о втором методе Путина - выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.

"Что касается паспортизации, это довольно мощный политический процесс, чтобы поставить нового президента Украины в зависимость, в частности, от этого фактора. А Зеленский, не имея, как они считают, эффективных инструментов решения проблемы, будет идти на уступки - такова сегодня позиция у Кремля", - констатировал Маломуж.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Ловушка для Зеленского: какие условия Путин ставит новому президенту Украины".

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