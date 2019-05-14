RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 мая

13:31
В Нацгвардии проходят обыски: журналисты узнали о подозрении экс-главе НГУ
13:30
Ученые нашли кусок янтаря с десятками древних существ: опубликованы уникальные фото
13:30
Эмилия Кларк высказалась о жестокой 5 серии 8 сезона "Игры престолов"
13:15
У известной американской спортсменки диагностировали смертельную болезнь
13:11
​В Украине потеплеет до +28 градусов: синоптик дала новый прогноз
13:04
Рабинович призвал привлечь к ответственности Гонтареву и Порошенко по делу национализации ПриватБанка
12:48
"Бджоли гудуть, Вінні-Пуха нема": история самой странной песни Вакарчука-именинника
12:38
​На акции протеста у здания МВД в Киеве применили газ: фото и видео стычек
12:30
В "Народном фронте" выступили против инаугурации Зеленского 19 мая и предложили новую дату
12:30
Шевченко вызвал в сборную Украины очередного новичка: названа фамилия
12:16
Журналисты рассказали, как Винниковская табачная фабрика рекламирует сигареты под видом воды
12:15
На Запорожье обрушился крупный град с ливнями: фото и видео потопа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Народном фронте" выступили против инаугурации Зеленского 19 мая и предложили новую дату

вторник, 14 мая 2019, 12:30
переглянути новину українською

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состоятся в определенный законом срок - тридцать дней со дня официального объявления результатов выборов ЦИК, то есть до 3 июня.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, передает пресс-служба политсилы.

"Инаугурация нового президента состоится в определенный законом тридцатидневный срок со дня официального объявления результатов выборов. Торжественное заседание парламента для принятия присяги президентом Зеленским обязательно состоится до 3 июня", - сказал он.

Также Максим Бурбак рассказал о позиции фракции относительно проектов об инаугурации президента 19 мая, в День памяти жертв репрессий.

"По поводу инаугурации на 19 мая, наша позиция следующая. Закон определяет проведение торжественного заседания. Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента недопустима!", - подчеркнул руководитель фракции.

По его мнению, в тот день, когда Украина будет отмечать память жертв политических репрессий, проведение любых праздничных мероприятий аморально.

"Это траурный день, когда мы вспоминаем миллионы людей, невинно замученных большевистским московским режимом. Недопустимы и другие праздничные мероприятия в городах Украины", - подчеркнул глава фракции "Народный фронт".

Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением запретить проводить праздничные мероприятия в центре столицы 19 мая.

"Обращаюсь также к мэру Киева Виталию Кличко. Недопустимо проводить праздничный концерт на Михайловской площади в день траура. Это нарушение морали и закона", - отметил Максим Бурбак.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: