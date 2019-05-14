В "Народном фронте" выступили против инаугурации Зеленского 19 мая и предложили новую дату

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состоятся в определенный законом срок - тридцать дней со дня официального объявления результатов выборов ЦИК, то есть до 3 июня.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, передает пресс-служба политсилы.

"Инаугурация нового президента состоится в определенный законом тридцатидневный срок со дня официального объявления результатов выборов. Торжественное заседание парламента для принятия присяги президентом Зеленским обязательно состоится до 3 июня", - сказал он.

Также Максим Бурбак рассказал о позиции фракции относительно проектов об инаугурации президента 19 мая, в День памяти жертв репрессий.

"По поводу инаугурации на 19 мая, наша позиция следующая. Закон определяет проведение торжественного заседания. Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента недопустима!", - подчеркнул руководитель фракции.

По его мнению, в тот день, когда Украина будет отмечать память жертв политических репрессий, проведение любых праздничных мероприятий аморально.

"Это траурный день, когда мы вспоминаем миллионы людей, невинно замученных большевистским московским режимом. Недопустимы и другие праздничные мероприятия в городах Украины", - подчеркнул глава фракции "Народный фронт".

Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением запретить проводить праздничные мероприятия в центре столицы 19 мая.

"Обращаюсь также к мэру Киева Виталию Кличко. Недопустимо проводить праздничный концерт на Михайловской площади в день траура. Это нарушение морали и закона", - отметил Максим Бурбак.