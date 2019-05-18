RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 мая

14:24
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
14:20
Дания - США 1-6: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
14:15
​Убийство Гандзюк: возле АП собрались около сотни активистов, фото и видео
13:29
На инаугурацию Зеленского перекроют ряд улиц в Киеве: опубликован перечень
13:28
Под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев: видео
13:20
Повышение тарифов после энергореформы не будет - политолог Кушнир
13:18
Латвия - Россия 1-3: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
12:55
Больше оружия: в США хотят увеличить помощь Украине
12:49
​Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе: фото
12:39
Полуголый Сергей Лазарев попросил поддержки на Евровидении: поклонницы сражены
12:36
Грановский назвал ошибки и достижения за время работы в Верховной Раде
12:16
​Украинские военные испытают современную ракетную технику для ВСУ: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Повышение тарифов после энергореформы не будет - политолог Кушнир

суббота, 18 мая 2019, 13:20
переглянути новину українською

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что не будет повышения тарифов на электроэнергию после открытия оптового рынка, которое, согласно Закону Украины "О электроэнергию", должно произойти с 1 июля.

Об этом эксперт заявила в эфире телеканала NewsONE.

"Во-первых, у нас для того, чтобы "сдерживать аппетиты", есть Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, которая осуществляет регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. На них возложены функции отслеживать цену на рынке, условия договоров и собственно каким образом все это работает на практике. Кроме того, если будет зафиксировано сговор на рынке, если будет зафиксировано завышение цен, то устанавливаются штрафы в размере 10% от ежегодного оборота компании. Если вы посмотрите на отчетность энергокомпаний и увидите их годовой оборот, то поймете - это страшные суммы штрафов. Поэтому я уверена, что генерирующие компании не будут идти по пути увеличения тарифов", - считает Кушнир.

"Во-вторых, недавно было заявление от одного из руководителей госкомпании "Энергоатом" о том, что в случае каких-то неожиданных колебаний цены электроэнергии, компания поддержит стабильность тарифов для населения, компенсирует разницу в случае необходимости", - добавила С. Кушнир.

Напомним, представитель "Энергоатома" во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения.

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - заявил 16 мая генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ПолитикаВласть
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: