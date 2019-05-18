Повышение тарифов после энергореформы не будет - политолог Кушнир

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что не будет повышения тарифов на электроэнергию после открытия оптового рынка, которое, согласно Закону Украины "О электроэнергию", должно произойти с 1 июля.

Об этом эксперт заявила в эфире телеканала NewsONE.

"Во-первых, у нас для того, чтобы "сдерживать аппетиты", есть Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, которая осуществляет регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. На них возложены функции отслеживать цену на рынке, условия договоров и собственно каким образом все это работает на практике. Кроме того, если будет зафиксировано сговор на рынке, если будет зафиксировано завышение цен, то устанавливаются штрафы в размере 10% от ежегодного оборота компании. Если вы посмотрите на отчетность энергокомпаний и увидите их годовой оборот, то поймете - это страшные суммы штрафов. Поэтому я уверена, что генерирующие компании не будут идти по пути увеличения тарифов", - считает Кушнир.

"Во-вторых, недавно было заявление от одного из руководителей госкомпании "Энергоатом" о том, что в случае каких-то неожиданных колебаний цены электроэнергии, компания поддержит стабильность тарифов для населения, компенсирует разницу в случае необходимости", - добавила С. Кушнир.

Напомним, представитель "Энергоатома" во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения.

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - заявил 16 мая генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.