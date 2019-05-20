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Зеленский подписал свой первый президентский указ

понедельник, 20 мая 2019, 23:13
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Вечером 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый на занятой должности указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Также читайте о начале президентского срока Зеленского в материале "Апострофа": Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском.

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