"Народный фронт" потребовал от президента внесения кандидатуры премьер-министра и членов правительства

"Народный фронт" требует от президента Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра и предложений по поводу членов Кабмина.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо ... Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые принадлежат к конституционным полномочиям президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил президент.

"Мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте президента, об отзыве народного депутата? Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободы конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли? Ответ очевиден: вместо того, чтобы работать в интересах граждан, Владимир Зеленский в обход Конституции и законов начал борьбу за монополизацию власти в стране", - резюмировал Бурбак.