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Тимошенко призвала президента, правительство и Раду немедленно принять бюджетную резолюцию

четверг, 30 мая 2019, 13:40
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Юлия Тимошенко обратилась к президенту, парламенту и правительству выйти из ступора политических событий и включиться в работу над бюджетной резолюции, распланировав стратегию жизни государства на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как отметила лидер партии, 29 мая по сути, не было проведено заседание правительства, а потому сорвалось принятия бюджетной резолюции, обязательность которой предусмотрена Бюджетным кодексом.

"Если мы вовремя не примем этот документ (до 1 июня), не запланируем нашу жизнь, это означает, что страна идет на три года в хаосе и без изменений", - отметила она.

Юлия Тимошенко выразила мнение, что в стране "реальные шаги заменены политическим хаосом, договорняками, непоследовательной работой всех органов власти".

Глава "Батькивщины" обратилась к президенту, парламенту и правительству, чтобы они обратили внимание на Бюджетный кодекс, на то, что страна находится в "неуправляемом" состоянии, и подали до 1 июня бюджетную резолюцию в парламент, а парламент принял ее.

"Если этого не произойдет, это будет означать, что страна зря изменений ждет. Я не хочу этого допустить. Наша команда и я лично готова включиться в работу над бюджетной резолюцией, и вместе с президентом распланировать на базе Нового курса стратегию жизни государства на 3 года" - заверила лидер "Батькивщины".

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