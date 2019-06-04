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Виновные в смерти Кирилла Тлявова будут наказаны согласно закону - "Народный фронт"

вторник, 04 июня 2019, 11:52
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Фракция "Народный фронт" выразила искренние соболезнования родным 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, погибшего от огнестрельного ранения в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Соболезнования от имени фракции произнес с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак, передает пресс-служба партии.

"От фракции" Народный фронт "выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что Нацполиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержание подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки... Все необходимые первоначальные следственные действия полицией произведены, включая задержанием подозреваемых полицейских, и все материалы переданы в Государственное бюро расследований для полного и объективного расследования. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул Бурбак.

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

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