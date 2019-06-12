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Скандал в ГБР: замглавы бюро Варченко рассказала о подрывной работе "групп влияния"

среда, 12 июня 2019, 19:02
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Определенные "группы влияния" пытаются втянуть Государственное бюро расследований (ГБР) в политические распри, чтобы подорвать доверие украинцев к бюро и получить контроль над органом через его директора Романа Трубу.

Об этом заявила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"Учитывая то, что события, которые происходят в ГБР, получили огласку и обнародованы в СМИ, я хочу сказать, что определенные неизвестные лица коллектива пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе", – написала она.

Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния в управление органом.

"Приобретает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал указания относительно приоритетных направлений. Уверена, что Владимир Зеленский не предоставлял полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям", - сказала заместитель директора ГБР.

Также она призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными, не поддаваться на провокации.

"Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, он опять это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго придерживаться закона!", – резюмировала Варченко.

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