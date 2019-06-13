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Дело "Стены": ГПСУ поставила под сомнение результаты экспертиз и доказательную базу САП

четверг, 13 июня 2019, 16:54
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В Государственной пограничной службе Украины считают недостаточной доказательную базу прокуроров САП по делу о возможной растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

Об этом говорится в пресс-релизе ГПСУ.

Под сомнение ставятся также результаты экспертиз, которые, по мнению представителей службы, были проведены с нарушениями.

"Как следует из сообщения о подозрении, утверждение органа досудебного расследования не подтверждается никакими надлежащими доказательствами. Кроме этого, выводы, согласно сообщениям о подозрении, врученные подозреваемым в данном уголовном производстве, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты ... Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями ", - сообщили в службе.

В ГПСУ заверили, что в случае, если вина военнослужащих службы будет доказана в суде, они будут нести ответственность, но пока доказательная база САП не выглядит исчерпывающей для передачи дела в суд.

"Относительно нецелевого использования бюджетных средств, то данное уголовное правонарушение согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи. Необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями. Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования. В случае, если вина военнослужащих ГНСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - говорят в ГПСУ.

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