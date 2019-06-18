Директор ГБР Труба игнорирует решение суда - эксперт

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба систематически нарушает закон, действует за пределами своих полномочий.

Об этом заявил в эфире 112 Украина экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает "Рупор".

Эксперт отметил, что директором ГБР не создана Дисциплинарная комиссия, происходят незаконные увольнения руководителей управлений, предоставляются поручения вне полномочий и УПК Украины. Не осуществлены меры по формированию подразделения внутреннего контроля.

Как известно, состоялись незаконные (без коллегиального согласования) увольнения руководителя Управления обеспечения деятельности Титарчука В. В., руководителя Управления планово-финансовой деятельности - главного бухгалтера Луцика Д. Я., руководителя Второго управления организации досудебных расследований Туры А. А., директора ТУ ГБР в г. Полтаве Тимошка В. В., руководителя управления внутреннего контроля Чобитка Б. П., начальника управления правового обеспечения Пащенко А. В. Сообщено об увольнении руководителя управления внутреннего аудита Божевского П. В.

Согласно ч. 1, 2 ст. 12 Закона Украины "О ГБР" решения, в частности об увольнении, должны быть согласованы с первым заместителем и заместителем директора ГБР. Более того, в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева от 19.04.2019 года по делу № 640/6315/19 директору ГБР Трубе Р.М. запрещено без согласования с заместителями осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19 части первой статьи 12 Закона "О Государственном бюро расследований".

Заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляла, что директор Роман Труба, вопреки решению суда, и дальше принимает решения единолично. По ее мнению, директор узурпировал власть в ведомстве.

"Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимает определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено", - написала она.

Варченко отметила, что Труба на совещаниях рассказывает коллективу бюро, что получил от президента Владимира Зеленского "определенные полномочия и руководство по приоритетным направлениям".

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей", - заявила она.