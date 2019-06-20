Руки прочь от Таруты: бойцы полка "Азов" вступились за нардепа после скандала в соцсетях

После скандала, разгоревшегося в сети, на защиту народного депутата Сергея Таруты встали бойцы полка "Азов".

Об этом сообщает издание Politeka.

Накануне в сети произошла шумиха из-за оговорки Сергея Таруты, когда тот выступал в родном регионе и в освобожденном украинскими бойцами от российско-сепаратистских сил в 2014 году Мариуполе.

Некоторые из оппонентов политика "вцепились" в случайно пророненное слово и попытались раздуть скандал. После инцидента в защиту Сергея Таруты выступили украинские воины – в частности экс-боец и замкомандира небезызвестного "Азова" Вадим Троян.

"Есть волна, которую искусственно разгоняют СМИ, относительно выступления Таруты в Мариуполе. Понятно, что выборы, и кому это выгодно. Мы отстояли Мариуполь вместе с "Азовцами", мариупольцами. Нам много чего удалось благодаря Таруте", – написал Вадим Троян в сети.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что "заслуги Сергея Таруты в поддержке украинских воинов в борьбе с пророссийскими оккупантами на востоке Украины – неоспоримы".

Экс-боец "Азова" добавил, что именно помощь Сергея Таруты для полка была колоссальной.

"Он собственными средствами помогал "Азову", привозил инструкторов, принимал участие в обороне и освобождении города. Ошибся в выступлении, но это с каждым может случиться. Но он не предавал родной город и государство. А "зраду" ищите в "Укроборонпроме", – подытожил Вадим Троян.