RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

18:59
Покушение на украинского разведчика в Киеве: раскрыты новые неожиданные подробности
18:49
ГБР пресекло растрату госсредств на тендере "Киевского бронетанкового завода" - Варченко
18:45
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве: фото
18:45
15 идей нежного летнего маникюра для коротких ногтей: фото
18:44
Мира снова нет, но обсуждаем НАТО: Рабинович приравнял политику Зеленского к Порошенко
18:36
В Днепре разгорается скандал из-за технических кандидатов в депутаты
18:30
В Киеве закроют аэропорт: что известно
18:19
​Владелец "Прямого" допустил продажу телеканала: назначен новый менеджмент
18:15
Вратарь "Динамо" перешел в европейский клуб
18:15
Боевики стягивают тяжелую военную технику к передовой на Донбассе: видео
17:54
Тело прятали в морозилке: появились новые детали страшного убийства девочки под Одессой
17:45
У Зеленского запланировали новую реформу правительства: стали известны детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ГБР пресекло растрату госсредств на тендере "Киевского бронетанкового завода" - Варченко

понедельник, 24 июня 2019, 18:49
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований смогло предупредить растрату государственных средств служебными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн.

Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Следователи Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предупредили растрату государственных средств служебными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн", - написала Варченко.

По ее словам, было установлено, что служебные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" 30 июля 2018 года заключили договор поставки с ООО "Торговый дом "Партсет", в рамках которого, под видом новых, была фактически осуществлена поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой техникк, которые уже были в использовании и не отвечают установленным техническим требованиям.

"Указанный договор заключен 30.07.2018 на сумму 3,8 млн грн, при этом тендер на поставку проведен лишь 10.08.2018, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников установлено победителя именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму. То есть, договор поставки на соответствующую сумму был заключен до проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки", - пояснила первый заместитель директора ГБР.

Она сообщила, что в дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн грн.

"ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществило, при этом согласно информации ГФС было подано отчетность о поставке товаров на указанную сумму. Досудебное расследование продолжается", - сообщила Варченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: