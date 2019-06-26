RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

14:57
Суд пояснил свое решение по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве
14:54
Частичная отмена санкций РФ против Украины является победой нашей партии - Рабинович
14:50
Появились новые подробности обысков у экс-советника Порошенко: видео
14:43
​В России ликвидируют самый старый газопровод
14:42
Тоже харашо! Alyona Alyona после пляжей Испании блеснула фигурой на озере в Барышевке
14:41
"Динамо" близко к очередному летнему трансферу
14:32
В Украину не впустили соратника Жириновского: фото
14:31
Тимошенко является оптимальной кандидатурой на пост премьера - политологи
14:30
В одесской ячейке "Оппозиционной платформы - За життя" пояснили свой уход из партии
14:24
Новый хит: Полякова порадовала фанов зажигательной песней
14:20
Украинские бойцы нанесли удар по мощному вооружению из России: видео
14:14
Футболка за 500 долларов: депутат оскандалилась со внешним видом на встрече с жителями Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко является оптимальной кандидатурой на пост премьера - политологи

среда, 26 июня 2019, 14:31
переглянути новину українською

Только союз президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Тимошенко сможет в сжатые сроки обеспечить изменения, которых ждут люди.

Такое мнение высказали украинские политологи во время презентации в ИА "Укринформ" Международным центром перспективных исследований рейтинга эффективности и активности партий за последние 5 лет.

Так, политолог Александра Решметдилова считает, что объединение "Слуги народа" с "Батькивщиной" по результатам парламентских выборов является наиболее естественным, а результаты работы такого тандема не заставят себя ждать.

"Это будет синергия молодости и опыта. Не думаю, что "Слуга народа" согласится брать на себя всю полноту ответственности. Скорее всего они будут предлагать объединения каким-то сильным партиям. Первой в списке потенциальных союзников будет "Батькивщина", - предположила эксперт.

В то же время, глава корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, что нынешняя экономическая ситуация в Украине не позволяет терять время на эксперименты. Пик выплат по внешним заимствованиям, отсутствие газовых контрактов и бюджета, необходимость в срочных изменениях в налоговой политике - все это свидетельствует, что во главе правительства должен стать человек, который может справиться с незаурядными вызовами.

"Этим вопросом мало внимания уделено в программе "Слуги народа". Именно поэтому нужен человек, который возьмет руль и этот корабль будет вести. Это Тимошенко и ее команда", - подытожил он.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: