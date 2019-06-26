Тимошенко является оптимальной кандидатурой на пост премьера - политологи

Только союз президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Тимошенко сможет в сжатые сроки обеспечить изменения, которых ждут люди.

Такое мнение высказали украинские политологи во время презентации в ИА "Укринформ" Международным центром перспективных исследований рейтинга эффективности и активности партий за последние 5 лет.

Так, политолог Александра Решметдилова считает, что объединение "Слуги народа" с "Батькивщиной" по результатам парламентских выборов является наиболее естественным, а результаты работы такого тандема не заставят себя ждать.

"Это будет синергия молодости и опыта. Не думаю, что "Слуга народа" согласится брать на себя всю полноту ответственности. Скорее всего они будут предлагать объединения каким-то сильным партиям. Первой в списке потенциальных союзников будет "Батькивщина", - предположила эксперт.

В то же время, глава корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, что нынешняя экономическая ситуация в Украине не позволяет терять время на эксперименты. Пик выплат по внешним заимствованиям, отсутствие газовых контрактов и бюджета, необходимость в срочных изменениях в налоговой политике - все это свидетельствует, что во главе правительства должен стать человек, который может справиться с незаурядными вызовами.

"Этим вопросом мало внимания уделено в программе "Слуги народа". Именно поэтому нужен человек, который возьмет руль и этот корабль будет вести. Это Тимошенко и ее команда", - подытожил он.