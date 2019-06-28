В Украине назвали главную проблему властей, которая может привести к катастрофе

В Украине власти не ценят людей, а говоря о Донбассе, больше уделяют внимание территории, а не людям.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

"С нас выкачали самое ценное – да хрен с той нефтью, мы новую найдем, хрен с тем газом, мы вторые по его запасам, хрен с тем янтарем, лес жалко, природу. Самое ценное – люди. Потому что это то, чего нельзя профессионально вырастить быстрее, чем за 25-30 лет. То есть надо 30 лет вкладывать в медицину, образование, воспитание, культуру. 30 лет – это самое ценное. И что сделали? Забрали. Нефть купить можно, а людей где купишь?", - возмутился эксперт.

Он также рассказал о цинизме украинских властей.

"И думаете, это интересует кого-то из детей в кедах или мега-политиков, которые кричат – землю продадим/не продадим, "залізницю" продадим/не продадим, порты продадим/не продадим. Да гори эти порты пропадом – новые построим. Были бы те, кто могут взять карандашик и нарисовать этот порт и построить", - отметил Чаплыга.

Также эксперт выделил и ситуацию с переселенцами Донбасса.



"Вот. Вы о людях говорите. А как Кабмин вообще отнесся к тем, кто переселился? В любой нормальной стране стоя аплодируют людям, которые с образованием и готовы работать. А у нас? Да это же социальное бремя приехало. Где бы их… чтобы они уехали обратно. Вот как у нас отнеслись. Если у нас так к людям относятся, конечно, они сбегут отсюда. И мы теряем самое ценное – мы теряем людей. А без людей это просто территория – сюда придут эти свингеры в кедах и поотдают все. Если мы не инвестируем и не защищаем человека, граждан, самое ценное?", - подчеркнул блогер.

Он также выделил главную свою мысль - все надо делать ради людей.



"Ради чего вообще все существует? Ради живого бьющегося сердца. Если это не есть главное, то в таком случае мы станем донорами территорий, сердец, людей – всего", - резюмировал Михаил Чаплыга.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга".