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Лучше бы лег: появилось видео и фото реакции Путина на гимн Украины

воскресенье, 30 июня 2019, 23:53
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Президент России Владимир Путин встал во время звучания гимна Украины на Европейских играх в Минске.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

Так, глава РФ посетил соревнования по боксу, где одержал победу и золотую медаль в категории до 75 кг украинец Александр Хижняк. В честь этого на стадионе заиграл украинский национальный гимн. Путину, в свою очередь, пришлось встать со своего места на трибуне как и всем присутствующим. На стадионе подняли желто-синий флаг.

В сети разместили видео инцидента:

Пользователи интернета с сарказмом прокомментировали события на стадионе в Минске.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские спортсмены завоевали еще четыре золотые медали на Европейских играх, которые проходят в Минске.

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