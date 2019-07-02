RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

22:24
Политолог заявил о попытке Саакашвили устроить "покушение" на самого себя
22:20
Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины
21:53
Всех на всех: у Кучмы сделали заявление по обмену пленными
21:30
Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности
21:05
Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве
21:02
Нардепы заявили о службе кандидат от "Слуги народа" Куницкого в армии Израиля: фото
20:50
Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполь
20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
20:33
В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото
20:33
Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе
20:15
Названо число погибших на Донбассе военных медиков
20:03
Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия готовит новый антиукраинский "спектакль" в ООН: названа дата

вторник, 02 июля 2019, 08:02
переглянути новину українською

Делегация РФ повторно обратилась в Совет Безопасности ООН относительно обсуждения украинского языкового закона.

Об этом сообщает пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать "притянутое за уши" заседание в день инаугурации президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - написал Николенко.

По его словам, украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения. Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН", - резюмировал вице-председатель комитета ООН.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая президент Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом.

Закон укрепляет позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: