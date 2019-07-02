Россия готовит новый антиукраинский "спектакль" в ООН: названа дата

Делегация РФ повторно обратилась в Совет Безопасности ООН относительно обсуждения украинского языкового закона.

Об этом сообщает пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать "притянутое за уши" заседание в день инаугурации президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - написал Николенко.

По его словам, украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения. Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН", - резюмировал вице-председатель комитета ООН.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая президент Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом.

Закон укрепляет позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.