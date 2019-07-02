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Тимошенко назвала условие объединения в Раде с партиями Зеленского и Вакарчука

вторник, 02 июля 2019, 11:15
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"Батькивщина" готова объединиться в новом парламенте с партиями "Слуга народа" и "Голос", но только в случае общего видения, как прокладывать путь к возрождению и становлению Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы можем объединить усилия в коалиции или вне ее со "Слугой народа" и с "Голосом", но в случае, если мы сможем проложить правильный путь", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Председатель партии отметила, что ее цель - "при жизни увидеть, что Украина может быть иной".

"Дело моей жизни - это мой опыт, мои знания, возможности, моя команда - все вложить в реальное возрождение и становление нашей страны", - обратила внимание она.

Юлия Тимошенко убеждена, для этого всем - и молодым и опытным политикам - нужно стать единым вокруг национальных целей и задач, "чтобы мы смогли надежный путь выхода найти".

"Сплав молодости, новизны и опыта - это лучший сплав. Мы хотим, чтобы шанс (для Украины) не был потерян. Не надо терять ни секунды. Надо объединить опыт и новый взгляд", - подытожила политик.

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