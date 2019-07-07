​Дайте доказательства: Зеленский отреагировал на скандал вокруг нового главы Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие у нового главы Одесской облгосадминистрации Андрея Андрейчикова связей с местными сепаратистами, в частности Игорем Марковым.

Видеозапись диалога Зеленского относительно нового председателя ОГА опубликовал журналист Богдан Осинский на своей странице в Facebook.

Глава государства рассказал, что официально назначит нового руководителя области за неделю.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 26 июня, Кабмин поддержал кандидатуры восьми глав областных администраций, ранее предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский придумал, чем заняться Коломойскому, Ахметову и Пинчуку.