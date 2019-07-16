Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки

На выборах, которые состоятся в это воскресенье, люди будут выбирать не только депутатов, но и премьер-министра, а главное - политику нового правительства.

Об этом Юлия Тимошенко сказала в эфире телеканала "Украина".

Как отметила политик, "Батькивщина" рассчитывает на голоса тех, кто стремится к снижению тарифов, повышение пенсий, обеспечение права людей на качественное и доступное лечение.

"Нам нужна поддержка людей, чтобы будут действовать еще решительнее", - заявила председатель партии.

Она признала, что позиции "Слуги народа" и "Голоса" во многом расходятся с требованиями "Батькивщины". Но в то же время отметила, что получив поддержку граждан, ее команде будет легче убедить союзников по будущей коалиции действовать в интересах людей.

"Коалицию надо создавать, чтобы не терять время и помочь новой власти избежать ошибок", - подытожила Юлия Тимошенко.