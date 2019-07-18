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Вопрос цели: эксперт рассказал о шансах на установление автократии "Слуги народа" в Украине

четверг, 18 июля 2019, 14:43
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Шансов на установление автократической формы правления со стороны президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" в Украине практически нет, поскольку общество достаточно активное и реакционное и сможет сместить правящую верхушку в случае покушения на права и свободы человека.

Об этом заявил политтехнолог Сергей Гайдай в интервью "Апострофу".

По его словам, концентрация власти в руках определенной политической силы, например, если партия "Слуга народа" возьмет большинство в парламенте после выборов, для Украины будет проблемой только в случае возможной коррупции со стороны окружения президента.

"В 2014 году я говорил, что меня концентрация власти в одних руках не пугает. В эпоху серьезных перемен она, пожалуй, необходима. Государство надо демонтировать и построить новое. Это быстро и безболезненно может быть только если вы конкретной группе отдадите права действовать, как они считают нужным. Вопрос концентрации власти, не автократии ведь сменяемость власти и соблюдение прав и свобод человека сохранятся, зависит от цели. Она должна быть направлена на улучшение моей, в частности, жизни, а не окружения президента. При Зеленском эта формула остается прежней", - отметил эксперт.

Также Сергей Гайдай пояснил нюансы прохождения политических сил в Верховную Раду в результате выборов и дал прогноз относительно грядущего голосования.

"Интрига останется до дня голосования. У "Слуги народа" может быть и 50 и 40 и 30%. Второй вопрос – количество мажоритарщиков. Есть нюансы по кандидатам, которые много лет выстраивали "сетки", по тем округам, где традиционно поддерживают определенную политическую силу или где высокий рейтинг мэра. Не все понятно с рейтингами Порошенко, "Голоса", "Оппоблок". По всем этим партиям сохраняется интрига", - пояснил Сергей Гайдай.

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