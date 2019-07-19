СМИ рассказали о скрытых доходах кандидата в депутаты Артеменко

Доход кандидата в депутаты Сергея Артеменко за 2017 год составил 32,5 тысячи гривен, эта цифра складывается из зарплаты (12 500 грн) и дохода от продажи имущества (20000 грн).

Об этом сообщает издание "Киеввласть".

При этом, по данным журналистов, он задекларировал:

- квартиру жены в Луганске площадью 73 м2;

- два автомобиля: свой - Mitsubishi Pajero Sport (2010 года выпуска) и жены - Kia Rio (2010 г.в.)

- ценные бумаги: акции ПАО "Укртелеком", номинальной стоимостью 765 грн.

По его словам, никаких сбережений он и его семья за предыдущие годы не имеют.

В прошлом году он добавил к средствам два прицепа для лодок и одну лодка Finval 475 EVO (за такую уже поддержанную модель в Киеве просят $ 18 500). А жена депутата сменила авто Kia Rio на Kia Sportage (стоит не менее 28 900 евро).

Единственный кормилец семьи - сам Артеменко получает среднемесячный официальный доход в размере 2700 грн. В 2016-м году его семья жила на 1400 грн / месяц. Таким образом реального адреса проживания у семьи Артеменко нет, а приобрести лодки и авто он не мог.