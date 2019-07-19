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Тимошенко - оптимальная кандидатура на пост премьера в Украине - эксперт из США

пятница, 19 июля 2019, 13:26
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Экономические проблемы Украины, война в Донецке и Луганске, борьба с коррупцией, переговоры с МВФ - все эти вопросы требуют мудрых решений, а Юлия Тимошенко как раз является таким умным и опытным политиком, имеет политический инстинкт, чтобы вместе с президентом Зеленским преодолевать многочисленные проблемы страны.

Об этом пишет бывший конгрессмен, исполнительный директор Центра национальной политики Боб МакЭвен для издания Westernjournal.

"Сейчас в Украине нет ни одного человека, который мог бы посоревноваться с Юлией Тимошенко как в опыте, так и в международных связях. Пережив годы несправедливого заключения, она знает, что думают ее соотечественники о коррупции и некомпетентности, которые так часто олицетворяют действия украинского государства. Она имеет инстинктивное ощущение потребностей украинцев. И это именно то, что сейчас нужно стране от премьер-министра ", - убежден он.

По словам автора, настоящий вопрос заключается в том, будет ли следующий премьер-министр человеком, который не только уже имеет опыт решения проблем Украины, но и является знакомым лицом и голосом для мировых лидеров, с которыми нужно иметь дело Украине, чтобы поддерживать собственную безопасность и добиться процветания экономики.

"Действительно, крайне важным качеством, которое Тимошенко могла бы снова принести на премьерский пост, если Рада выберет ее после выборов, станет ее редкое умение распознавать правильные экономические, политические и стратегические аргументы в разгар кризиса. Тимошенко действительно оказалась проницательным судьей технических советов, которые ей давали. Она понимает, что если технические решения не получат поддержку общественности, они обречены на провал", - отметил Боб МакЭвен.

Последние президентские выборы четко продемонстрировали, что украинский народ не настроен на правительство, которое навязывает решение для их проблем: "Все нуждаются не технократических, а в мудрых политических решениях. Их можно решить только с согласия украинцев, а его можно будет получить только благодаря усилиям разумного и опытного политика. Юлия Тимошенко является таким политиком".

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