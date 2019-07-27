Зеленский назвал кандидатов на пост главы Одесской области: фото и бурная реакция соцсети

Президент Владимир Зеленский назвал кандидатов на должность губернатора Одесской области.
Их он назвал на своей странице в Facebook.
Глава государства привел на своей странице пять кандидатур, среди которых скандально известный Андрей Андрейчиков, которого подозревают в связях с местными сепаратистами, в частности Игорем Марковым и попросил совета у украинцев по выбору кандидата.
"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" – написал он.
Также среди кандидатов – психолог Татьяна Петракевич, юрист Ольга Квасницкая, предприниматель Максим Куций и кандидат юридических наук Максим Болдин.
В сети бурно отреагировали на отобранных кандидатов.
Как сообщал "Апостроф", ранее были раскрыты нелицеприятные факты о новом губернаторе Киевской области.
Также президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области.
Ранее Зеленский придумал, чем заняться Коломойскому, Ахметову и Пинчуку.