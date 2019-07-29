У Зеленского появился новый советник: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерального директора телеканала СТБ Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Отметим, что 45-летний Бородянский работал председателем правления телеканала СТБ и директором медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.

С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". А с 2000 года Владимир занимал должность руководителя отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

Кроме того, на своей странице в Facebook Бородянский рассказал, чем именно собирается заниматься на новой должности.

"Я не раз говорил о том, что занимаюсь тем, во что верю. Тем, во что не верю - не занимаюсь. Пожалуй, пора повторить это и очень громко. Итак, сейчас моя должность - советник президента по гуманитарным вопросам. Я это вижу как возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине", - отметил он.

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