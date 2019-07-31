Конфликт титанов: появилась яркая фотожаба на Порошенко и Гройсмана

В сети появилась очередная политическая фотожаба по мотивам конфликта пятого президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Ее опубликовало популярное Facebook-сообщество "Баба і кіт".

В ней глава правительства показывает Порошенко экран своего смартфона со словами "я о вас пост написал". Экс-президент интересуется, о чем эта публикация, и в ответ звучит, что "вы – узурпатор, у вас все позади".

Пользователи соцсети в целом негативно восприняли данную публикацию, показав усталость от политических распрей, а также опубликовали несколько шуток по ее мотивам.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Петр Порошенко заявил, что на выборах против него и его команды велась скоординированная работа со стороны правоохранителей, общественных организаций, дружественных к стране-агрессору и премьер-министра Владимира Гройсмана, который решил создать свою партию, раздробив патриотически настроенный и проевропейский электорат. В ответ глава МВД Аваков обвинил экс-президента во лжи.