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В СМИ рассказали о громком скандале, связанном с работой ГБР в Полтавской области
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В СМИ рассказали о громком скандале, связанном с работой ГБР в Полтавской области

пятница, 02 августа 2019, 16:46
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ГУНП в Полтавской области открыло расследование в рамках дела от 22 июля 2017 по факту нарушения правил охраны недр при разработке карьера вблизи села Коломойцево Озеро Хорольского района, а также по факту хищения госсредств при выполнении работ по реконструкции автодороги М 03 "Киев-Харьков-Довжанский".

Об этом пишет издание "Бастион".

Установлено, что представительство "Онур Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" осуществляет строительство обходов села Покровская Багачка, села Красногоровка и обход Полтавы. Проектом предусмотрено, что почву для полотна дороги будут использовать из резерва гидронамыва местных сел. Однако "Онур" закупило почву у общества с ограниченной ответственностью "Запад-Инвест Групп", в ЕРДР указано, что ее основателем является Денис Котов и депутат Наталья Петровна. Журналистами выявлено, что компания в сговоре с директором ГП "Шовкрадгосп "Хорольский" Виталием Шевчугой фактически похищала подсыпочную почву в местном карьере. Этот факт был изложен в нескольких СМИ.

Журналистам стало известно о ряде следственных действий, по результатам которых установлены двое подозреваемых по делу. Им сообщили о подозрении по ст.191 и 28 УК Украины. 8 ноября 2018 их доставили в суд.

Однако вскоре следователь Государственного бюро расследований Артем Белоус внес в ЕРДР производство по заведомо незаконному задержанию подозреваемых. Следователи ГБР даже обратились в суд с целью, чтобы изъять оригиналы документов по их делу.

Сайт телеканала "Центральный" опубликовал материал относительно действий ГБР на Полтавщине. Согласно ему, работникам местной полиции уже сообщили о подозрении в деле о незаконном задержании. В ГУНП заявили, что бюро таким образом "препятствует деятельности следователей".

Следователь Белоус обратился в суд с ходатайством о принудительном приводе следователей и вместе с прокурором Денисом Ковиным отстранил их от занимаемых должностей.

Журналисты сделали вывод, что Белоус пытается помочь подозреваемым избежать ответственности по факту незаконной добычи полезных ископаемых и нанесении ущерба государству в размере более 240 млн грн.

30 июля Артем Белоус с прокурором Ковиным провели обыск в помещении СУ ГУНП в Полтавской области, как утверждают в СМИ, с целью изъятия оригиналов в производстве о хищении почв.

Также стали известны подробности о Денисе Ковине. Тот уже становился фигурантом скандалов с управлением авто в нетрезвом состоянии, однако никакой ответственности не понес.

Между тем в ГБР в Полтавской области есть сразу несколько производств, прогресса в которых не заметно. Среди них - создание преступной организации, уничтожение путем поджога, имущества, принадлежащего членам семьи журналиста и т.д.

Издание "Бастион" просит считать свою публикацию официальным обращением в ГПУ, СБУ, НАБУ "о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365, группой лиц, занимающих особо ответственное положение, целью которых является блокирование в возмещении убытков, причиненных государству".

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