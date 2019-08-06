Что-то пошло не так: сеть взбудоражило странное видео с Богданом и Зеленским

Украинцев удивило поведение главы Офиса президента Андрея Богдана и президента Украины Владимира Зеленского во время одной из встреч.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

"Продолжение сериала "Горбатая Говерла". Спойлер. В этой серии Зе и Богдан все еще не помирились", - говорится в подписи к кадрам.

В сети тут же стали комментировать ролик, отметив странное поведение Богдана.

"Он хотел самолетик из бумаги сделать. Ну скучно же", "Новый формат "Рассмеши комика"?", "Переживаем про их отношения больше, чем за собственные", - стебутся в сети.

Стоит отметить, что глава Офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, уже давно стал объектом шуток со стороны пользователей украинского сегмента интернета. В частности, многие замечают, что Зеленский не часто появляется на публике без компании Богдана, некоторые даже дошли до того, чтобы называть главу ОП "настоящей первой леди".

Также сеть взорвала меткая фотожаба на Богдана с Зеленским.