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Швейцарские правозащитники из "Сети Солидарности" поприветствовали освобождение Вышинского

среда, 28 августа 2019, 16:46
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Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) которая 20 лет занимается защитой человеческих прав в Европе и мире, защитой политических заключенных и людей, преследуемых в результате военных конфликтов, приветствует освобождение из-под стражи в украинском суде журналиста и шеф-редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и изменение ему меры пресечения на личное поручительство.

После изучения дела Вышинского "Сеть Солидарности" признала политзаключенным главного редактора "РИА Новости Украина"

"Сеть Солидарности» направила Президенту, правительству и Генеральному прокурору Украины официальное обращение с требованием незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского из-под стражи. "Сеть Солидарности" приветствует решение украинской системы Юстиции о изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Соблюдение Украиной прав человека и недопущение преследований по политическим мотивам является крайне важной составляющей интеграции всех государственных институтов страны в соответствии с курсом на реализацию европейских ценностей свобод и принципов.

Для мониторинга соблюдения и контроля прав человека, избежание политических преследований в Украине и других странах постсоветского пространства, Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) открывает в Киеве свое подразделение – правозащитную организацию "Сеть Солидарности Интернешнл"" (Solidaritätsnetz international).

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по подозрению в государственной измене 15 мая 2018 года.

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