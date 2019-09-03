Политологи предупредили о последствиях увеличения политического и экономического влияния Коломойского

В Украине большинство лиц, назначенных на ключевые государственные должности, объединяет общий контекст, который заключается в том, что выгоду от назначений получает единственный человек - Игорь Коломойский.

Об этом сообщают ведущие политологи, передает "24 канал".

Так, по словам эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Путника, сосредоточение власти в руках Коломойского является риском для Украины.

"Очевидно, что Игорь Валерьевич основной "бенефициар" всего, что происходит. То, что на сегодняшний день один из украинских олигархов является достаточно серьезной, влиятельной фигурой во власти при ослаблении других ветвей власти: правительства, парламентской ветви власти, судебной системы – тут есть риск", - заявил эксперт.

Политологи заявляют, что стратегия олигарха - это увеличение как политического, так и экономического влияния. При этом репутация олигарха в данных вопросах вызывает вопрос так, как в ряде случаев, олигарх прибегал к различным способам уклонения от ответственности.

По словам политолога Валерия Дымова: "Стиль ведения бизнеса господина Коломойского в том, чтобы не брать на себя ответственность, захватывать, скажем, блокирующие пакеты в тех структурах, которые он имеет. И не давать возможности своему бизнесу развиваться без его голоса".