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Рябошапка устроил чистку прокуроров в восьми областях: список

пятница, 06 сентября 2019, 17:06
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, на основании статьи 9 и 41 Закона Украины "О прокуратуре" генпрокурор Рябошапка 6 сентября 2019 года освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

Ранее Генеральным прокурором были освобождены с должности прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Напомним, ситуация с увольнением скандального военного прокурора Анатолия Матиоса может получить продолжение, когда он благодаря своим связям перейдет на другую топ-должность.

Как сообщал "Апостроф", бывший заместитель экс-генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин больше не находится в базе данных розыска Министерства внутренних дел Украины.

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