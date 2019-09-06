Сытника внесут в реестр коррупционеров, он не сможет занимать должность директора НАБУ - Сарган

Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении.

Как заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора Луценко Лариса Сарган, руководитель НАБУ Артем Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ после вступления в силу решения суда (решение уже есть и в ближайшие дни Артема Сытника внесут в реестр коррупционеров), передает УНИАН.

Суд признал Артема Сытника виновным в административном правонарушении за отдых в охотничьем хозяйстве "Полесье - Сарны", поскольку стоимость отдыха нарушает установленные законом ограничения относительно получения подарков.

Сытник должен уплатить 3400 гривен штрафа, а главное - не сможет занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника через недекларирование его отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что Сытник не заплатил за отдых в Ровенской области. Ранее в ГПУ сообщали, что Госбюро расследований открыло на Сытника дело о получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере".