В Госдуме назвали топ-5 "врагов России" среди украинских политиков

В интервью пророссийскому пропагандисткому изданию депутат Госдумы РФ Сергей Марков, являющийся приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

В том числе, ему были заданы вопросы о деоккупации Донбасса Украиной, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 "украинских военных преступников", депутат Госдумы заявил: "Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий - люди, которые наиболее ответственны за террор 2014 года".

Следует отметить, что пятый президент Украины Петр Порошенко в "список Маркова" не попал.

Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено "тщательное расследование". По его мнению, все они должны получить "большие тюремные сроки".

"Но до того времени, пока они остаются на свободе, - добавил Марков, - ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может".