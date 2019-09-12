Новинский предложил возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса

Народный депутат Вадим Новинский предлагает возобновить выплаты пенсий и социальных пособий для жителей временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса.

Проект постановления "О восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях" зарегистрирован в Верховной Раде под №1090.

Документом предлагается отменить указы президента, решения СНБО и постановления НБУ, которыми выплата пенсий была привязана к статусу переселенца, также те нормативные акты, которыми было прекращено финансирование учреждений соцобеспечения, медицины и образования отдельных районов Донбасса.

"Вопрос возобновления пенсионных и социальных выплат для жителей оккупированных территорий напрямую связан с дальнейшей социально-экономической интеграцией Донбасса. Эта тема должна проходить широкое обсуждение в парламенте и правительстве. Напомню, что по состоянию на 2014 год на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проживало 1,3 миллиона пенсионеров. По данным ООН, пенсии получают около 500 тысяч человек, и только те, кто зарегистрирован как переселенец. Фактически предыдущее правительство лишило 700 тысяч украинцев, которые проживают на неподконтрольных территориях, права на соцзащиту", - считает Вадим Новинский.

Он также добавил, что постепенное возобновление социальных выплат украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса - важный шаг на пути восстановления мира и интеграции временно неподконтрольных территорий.

"Предлагаю вносить этот Проект Постановления в повестку дня каждой сессионной недели, пока он не будет рассмотрен парламентом. Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях Донбасса остается сложной, поэтому для сограждан, проживающих там, возобновление выплаты пенсий и пособий - вопрос физического выживания. Кроме того, постепенное возобновление выплат на оккупированных территориях предусмотрено Минскими соглашениями, поэтому рано или поздно этот вопрос должен быть решен на государственном уровне, это путь, по которому мы должны двигаться в будущем", – подчеркнул народный депутат.