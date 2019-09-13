RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

03:29
Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"
03:12
Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих
02:34
NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе
01:41
Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото
00:47
В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию
00:12
В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

13 сентября

23:49
Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя
23:18
Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео
22:42
Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали
22:13
Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES
22:00
Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России
21:45
"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новинский призвал освободить от военного сбора жителей линии разграничения на Донбассе

пятница, 13 сентября 2019, 12:40
переглянути новину українською

Народный депутат Вадим Новинский, член Комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса внес законопроект, которым предлагается освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №2118.

Он предусматривает внесение изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса, согласно которым освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, полученные физлицами, имеющими налоговый адрес на территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

По словам Вадима Новинского, гражданское население, проживающее вдоль линии разграничения, пострадало в результате боевых действий.

"Перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, утвержден Кабмином в ноябре 2014 года, ее длина достигает примерно 500 км. Сегодня линия соприкосновения – это не список городов и сел, это судьбы тысяч украинцев, проживающих в тех районах. Часть людей не имеет доступа к основным услугам в своих населенных пунктах. Большинство социальных, административных и медицинских учреждений были перемещены или прекратили свою работу, в результате чего они оказались без социальной защиты", - пояснил народный депутат.

Он добавил, что считает необходимым освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора.

"Украинцы, живущие на линии разграничения, ежедневно платят за войну своим имуществом и здоровьем. Разрушены дома, повреждены объекты инфраструктуры, системы водоснабжения, коммуникации. Земли стали непригодными для использования из-за мин или снарядов, которые не взорвались. Покупательная способность людей уменьшилась из-за повреждения предприятий, - проблем в регионе очень много. В данных условиях удержание налога с дохода физлиц, проживающих на территории населенных пунктов линии соприкосновения, еще больше ухудшает положение людей, поэтому, его будет целесообразно отменить", - подчеркнул Вадим Новинский.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: