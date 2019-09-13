Новинский призвал освободить от военного сбора жителей линии разграничения на Донбассе

Народный депутат Вадим Новинский, член Комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса внес законопроект, которым предлагается освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №2118.

Он предусматривает внесение изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса, согласно которым освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, полученные физлицами, имеющими налоговый адрес на территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

По словам Вадима Новинского, гражданское население, проживающее вдоль линии разграничения, пострадало в результате боевых действий.

"Перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, утвержден Кабмином в ноябре 2014 года, ее длина достигает примерно 500 км. Сегодня линия соприкосновения – это не список городов и сел, это судьбы тысяч украинцев, проживающих в тех районах. Часть людей не имеет доступа к основным услугам в своих населенных пунктах. Большинство социальных, административных и медицинских учреждений были перемещены или прекратили свою работу, в результате чего они оказались без социальной защиты", - пояснил народный депутат.

Он добавил, что считает необходимым освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора.

"Украинцы, живущие на линии разграничения, ежедневно платят за войну своим имуществом и здоровьем. Разрушены дома, повреждены объекты инфраструктуры, системы водоснабжения, коммуникации. Земли стали непригодными для использования из-за мин или снарядов, которые не взорвались. Покупательная способность людей уменьшилась из-за повреждения предприятий, - проблем в регионе очень много. В данных условиях удержание налога с дохода физлиц, проживающих на территории населенных пунктов линии соприкосновения, еще больше ухудшает положение людей, поэтому, его будет целесообразно отменить", - подчеркнул Вадим Новинский.