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Выжгли напалмом из страны: Гонтарева ответила на вопрос о возвращении в Украину

пятница, 20 сентября 2019, 18:02
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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не планирует возвращаться в Украину, поскольку у нее здесь ничего не осталось.

Об этом она заявила в интервью изданию "Гордон".

Также она намекнула на спланированную атаку на ее дом со стороны недоброжелателей в Украине.

"Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего. Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - заявила она.

Бывшая украинская чиновница рассказала о своем состоянии после произошедшего.

"Психологически 17 сентября был самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи… Был очень сложный день. Казалось, что конец света настал", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая заявляла, что именно с подачи бизнесмена произошли нападения на ее семью и пожар в ее доме в Украине. Коломойский заявил, что будет защищать честь и достоинство в судах.

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