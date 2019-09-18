Пожар в доме Гонтаревой: появились фото и видео, снятые внутри и с воздуха

В сети показали свежие фотографии и видео сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

По кадрам с места событий видно, что огонь уничтожил практически все.

По предварительной версии, неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Потом в полиции появилась версия о том, что была использована ракета.

К сожалению, пожар был настолько сильным, что пожарные не смогли его потушить. В результате инцидента никто не пострадал.

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Также показали видео со сгоревшей иномаркой сына Гонтаревой.

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Ранее полиция сделала заявление о подозреваемом в поджоге дома Гонтаревой.

Подробнее о других несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.