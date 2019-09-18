RU  UA  EN

среда, 18 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 сентября

10:00
Политконсультант рассказал о стратегии, которая позволит Зеленскому сохранить пост на несколько сроков
09:56
Киев и область предупредили о приближении урагана
09:38
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:29
Угроза удара на Киев с севера: названы важные моменты в плане Кремля
09:21
В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе бойцами: опубликованы фото
09:17
​Курс гривны повысился: НБУ
09:15
Боруссия - Барселона - 0:0 Видеообзор
09:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций
09:03
Новинский выступил за право пользоваться любым языком в сфере образования и Раде
08:50
Пожар в доме Гонтаревой: появились фото и видео, снятые внутри и с воздуха
08:21
Мендель рассказала о любовной драме из-за работы у Зеленского
07:52
Громкие убийства в Украине: полиция показала фото пойманной банды киллеров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пожар в доме Гонтаревой: появились фото и видео, снятые внутри и с воздуха

среда, 18 сентября 2019, 08:50
переглянути новину українською

В сети показали свежие фотографии и видео сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

По кадрам с места событий видно, что огонь уничтожил практически все.

По предварительной версии, неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Потом в полиции появилась версия о том, что была использована ракета.

К сожалению, пожар был настолько сильным, что пожарные не смогли его потушить. В результате инцидента никто не пострадал.

Также показали видео со сгоревшей иномаркой сына Гонтаревой.

Ранее полиция сделала заявление о подозреваемом в поджоге дома Гонтаревой.

Подробнее о других несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: