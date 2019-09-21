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Разлюбил: сеть повеселило забавное фото с Зеленским в Раде

суббота, 21 сентября 2019, 16:27
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Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не посетил заседание парламента на прошедшей неделе.

Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов, опубликовав интересное фото гаранта.

"Интересный факт! На этой неделе Президент не заглядывал в парламент", - написал он, опубликовав его фото.

"Разлюбил?", "Вот слуги распоясались без барского пригляда!", "И сразу дисциплина поплыла ..." – написали в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков новой Рады.

Также в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

Кроме того, народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо".

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