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Проект уже подан: Тимошенко анонсировала проведение референдума по вопросу продажи земли

четверг, 26 сентября 2019, 18:28
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От имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции.

Для этого "Батькивщина" регистрирует в Раде законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Она сообщила, что в соответствии с положениями внесенного правительством законопроекту о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

Юлия Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров - а это 72% всей территории Украины.

"Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если он будет принят в парламенте и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новую колонизацию Украины", - заявила Тимошенко.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластия через референдумы".

"Вопрос распродажи территории Украины иностранцам - это важный вопрос, разрешение на который надо спросить у народа Украины. Готов народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?", - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.

Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы "не допустить трагического для Украины решения".

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