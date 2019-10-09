RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
10:56
На Кубе впервые за долгие годы избрали президента: фото и видео
10:50
Теряется справедливость суда: юрист заявил об отсутствии аргументов для заключения Пашинского в СИЗО
10:06
Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
07:39
Смелый вызов: реакция сети на 14-часовой марафон Зеленского
07:15
Хэллоуин-2019: 10 креативных блюд и закусок к празднику
00:26
Кто будет послом в США: Зеленський дал четкий ответ
00:02
Агрессия в Керченском проливе: в Украине сделали громкое заявление по переговорам с Россией

10 октября

22:55
Зеленский назвал странную "причину" начала войны на Донбассе: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не окупит последствий: Новинский выступил против легализации игорного бизнеса в Украине

среда, 09 октября 2019, 14:22
переглянути новину українською

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выступил против легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает пресс-служба партии.

Народный депутат отметил, что выгода от деятельности казино и игровых залов для госбюджета не сможет окупить социальных последствий такого решения. И призвал представителей власти взвесить все аргументы перед принятием такого решения.

"Я думал о духовных последствиях такого решения. Буйство страстей поддерживается в этих заведениях у человека, сколько было самоубийств после того, как люди посещали казино, сколько разъединенных семей. Муж садится на иголку игровой страсти и семью доводит до банкротства. Это приводит к фатальным последствиям. Я категорически против легализации казино и азартных игр. Это практически ничего не принесет бюджету. Если они будут платить налоги – это новая коррупционная составляющая для чиновников и правоохранителей. Мы точно будем голосовать против", - заметил депутат.

Ранее в правительстве сообщили о планах легализовать игорный бизнес с целью повышения налоговых отчислений в государственный бюджет-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Телеканал "112" оставили без цифровой лицензии: можно ли сейчас его смотреть

Новые старые лица: кого назначили главой Нацполиции и помощниками Авакова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: