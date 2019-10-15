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Тимошенко призвала дать украинцам право решать вопросы мира, земли и стратегической собственности страны

вторник, 15 октября 2019, 11:37
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Политическая партия "Батькивщина" требует от власти опираться на мнение людей, принимая стратегические решения по вопросам, которые представляют угрозу существованию Украины, - распродажи земли, стратегической собственности и применения формулы Штайнмайера.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на согласительном совете парламентских фракций и групп.

Она подчеркнула на необходимости принятия законопроекта о всенародном референдуме, и напомнила, что именно закон о народной власти был первым в предвыборной программе президента.

По ее словам, на референдум нужно вынести вопрос продажи землю, ведь люди выступают против такого решения. Так, по последним социологическим данным, напомнила Юлия Тимошенко, 73% людей категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу.

Кроме того, отметила Председатель партии, многие украинцы требуют референдум и по применению формулы Штайнмайера.

Председатель партии также требует от президента наложить вето на принятый в парламенте законопроект об отмене перечня объектов, запрещенных к приватизации.

"Как можно отменить перечень, когда там все научно-исследовательские институты. Есть угроза, что их продадут просто как помещение. Там 124 объекта Укроборонпрома, это наши оборонные заводы! Отмена запрета на приватизацию этих объектов - это прямое посягательство на независимость, суверенность государства. Надо разработать новый перечень, а затем подписать уже закон", - подытожила Юлия Тимошенко.

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