Нардеп Холодов причастен к розничной реализации сигарет: в СМИ показали схему

Народный депутат Украины, замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, активно выступал за принятие поправки №8 в законопроект №1049, которая была выгодной для якобы его сети розничных табачных "Т-киосков".

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Комитета от 3 октября 2013 года, передают "Комментарии".

"Эта правка позволит производителям дать прямые контракты на условиях фиксированной маржи. Что очень хорошо для компаний, которые будут ее использовать", - заявил он.

О том, что Андрей Холодов является собственником сети розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск" говорит, в частности, экс-нардеп и бывший руководитель Госкомитета по регуляторной политике и предпринимательству Михаил Бродский.

"Кум Медведчука, партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене – именно такого человека не хватало в украинской власти", - сообщил Бродский.

Указывает на это и анализ данных информационной базы прав собственности YouControl. Судя по этим данным, сеть розничной продажи табачных изделий Холодов может контролировать через родственников и доверенных лиц.

Согласно ст. 22 Закона Украины "О предотвращении коррупции", народным депутатам запрещено "использовать свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды". А согласно ст. 28 этого же Закона, народные депутаты обязаны не допускать "возникновения реального или потенциального конфликта интересов".