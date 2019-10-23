RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

17:54
Ирина Билык пожаловалась на внезапное недомогание перед концертом
17:05
Могут быть различные "неожиданности": муж Повалий объяснил причину отмены концерта певицы в Киеве
16:50
28 лет вместе: звезда сериала "Секс и город" раскрыла секрет счастливого брака
16:40
Зеленский сделал важное заявление по особому статусу Донбасса и встрече с Путиным
16:38
На грани бунта: в СМИ рассказали о сорванной реформе в строительной отрасли
16:34
Оффшоры, элитные часы и авто: в СМИ рассказали о декларации претендента на роль главы Киевской ОГА Чернышова
16:07
Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за проверки "слуг народа" на детекторе лжи
15:54
Ким Кардашьян отпраздновала день рождения и рассказала о дорогом подарке мужа
14:50
В Киеве состоится суд над мужчиной, избившим шоумена Dzidzio
14:34
Звезда "Женского квартала" повторила образ легендарной Мадонны: фото
14:26
В Кабмине допустили продажу земли иностранцам: как это будет происходить
14:15
В Танзании стартовал форум Россия-Африка: названы риски и варианты для Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп Холодов причастен к розничной реализации сигарет: в СМИ показали схему

среда, 23 октября 2019, 14:01
переглянути новину українською

Народный депутат Украины, замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, активно выступал за принятие поправки №8 в законопроект №1049, которая была выгодной для якобы его сети розничных табачных "Т-киосков".

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Комитета от 3 октября 2013 года, передают "Комментарии".

"Эта правка позволит производителям дать прямые контракты на условиях фиксированной маржи. Что очень хорошо для компаний, которые будут ее использовать", - заявил он.

О том, что Андрей Холодов является собственником сети розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск" говорит, в частности, экс-нардеп и бывший руководитель Госкомитета по регуляторной политике и предпринимательству Михаил Бродский.

"Кум Медведчука, партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене – именно такого человека не хватало в украинской власти", - сообщил Бродский.

Указывает на это и анализ данных информационной базы прав собственности YouControl. Судя по этим данным, сеть розничной продажи табачных изделий Холодов может контролировать через родственников и доверенных лиц.

Согласно ст. 22 Закона Украины "О предотвращении коррупции", народным депутатам запрещено "использовать свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды". А согласно ст. 28 этого же Закона, народные депутаты обязаны не допускать "возникновения реального или потенциального конфликта интересов".

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: